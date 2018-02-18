مقتل وجرح 11 مسلحاً حوثياً في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة إب

قتل وجرح 11 مسلحاً من مليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة إب (وسط اليمن) بانفجار استهدف أحد أطقمهم المسلحة شرق المحافظة.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن انفجاراً سمع دويه بعدد من مناطق مديرية الشعر استهدف طقماً للحوثيين خلف 11 قتيلاً وجريحاً من مسلحي المليشيا كانوا على متن الطقم.



وأكدت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت بالطقم في منطقة نقيل الشق بمديرية الشعر قتل فيها ثلاثة حوثيين وجرح 8 آخرون.



ولم يعرف بعد طبيعة من يقف خلف الحادثة التي أصابت المليشيا بالذعر، غير أن السخط الشعبي في المحافظة يتزايد يوماً بعد آخر جراء استمرار جرائم الحوثيين بحق أبناء المحافظة.