بما في ذلك عبوات على شكل أحجار.. نزع 3 آلاف لغم حوثي في مندبة بصعدة

قالت مصادر عسكرية إن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني بمحافظة صعدة نزعت قرابة ثلاثة آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة في عدد من مناطق مندبة، بمديرية باقم، كانت زرعتها مليشيا الحوثي الإنقلابية قبل دحرها منها.

وأكد رئيس الفريق الهندسي في اللواء الخامس حرس حدود ملازم أول / سلطان شمسان/ أكد لموقع "سبتمبر نت" أن المليشيا الحوثية زرعت هذه الكمية من الألغام والعبوات الناسفة في مساحة صغيرة تقدر بـ10كم، بمنطقة مندبة.

وحسب "شمسان" فإن تلك الألغام تنوعت في أحجامها والصنع ما بين محلي وخارجي، إضافة إلى أن من بين تلك الالغام قرابة500عبوة ناسفة محلية الصنع تزن كل عبوة منها80كجم، فيما توزعت البقية ما بين الغام فردية والغام عربات ودواسات.

وعملت المليشيا وفق "شمسان" على تمويه عدد كبير من الألغام من خلال صناعتها على شكل احجار وجبسيات تناسب طبيعة الأرض، الامر الذي يهدد حياة المدنيين مستقبلا.

وأوضح "شمسان" أن المليشيا الحوثية استغلت بقايا الصواريخ الحرارية والقذائف التالفة وحولتها إلى شبكات الغام يتم تفجيرها عبر اجهزة تحكم عن بعد.

وتزرع مليشيا الحوثي آلاف الألغام في كل المناطق التي تسيطر عليها غير آبهة بحياة المدنيين.