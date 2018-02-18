البحسني يعلن تطهير وادي "المسيني" بحضرموت من عناصر القاعدة

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية تطهير وادي "المسيني" غرب مدينة المكلا من عناصر تنظيم القاعدة.

وقال محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال "إن قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الثانية تمكنت ظهر اليوم وبإسناد جوي من طيران التحالف العربي من إقتحام الموقع الذي كانت تتحصن به عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في وادي المسيني غرب مدينة المكلا وتطهيره من العناصر الإرهابية ".

وأضاف اللواء البحسني "أن الانتصار الذي تحقق على تنظيم القاعدة في وادي المسيني جاء إثر تنفيذ خطة عسكرية محكمة انطلقت يوم الجمعة ضد تجمعات متبقية لعناصر التنظيم الإرهابي في مواقع جبلية وعرة بوادي المسيني" .. موضحاُ أن الخطة تضمنت تضيق الخناق على العناصر الإرهابية من كل الجهات ومحاصرتهم لمدة يومين ومن ثم تنفيذ خطة الاقتحام التي تمت بنجاح واحترافية من قبل أبطال الجيش .

وأشار اللواء البحسني الى أن العملية العسكرية اسفرت عن استشهاد جنديان وإصابة أربعة أخرين، إلى جانب مقتل وآسر العديد من عناصر الجماعات الإرهابية المسلحة.

البحسني أكد استمرار العملية التي أطلق عليها "الفيصل" حتى التأكد من خلو المنطقة أي جيوب العناصر الإرهابية.