مقاومة صنعاء تدين تفجير الصولبان وتطالب بسرعة تحرير المناطق من المليشيات

دان المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت منتسبي الجيش الوطني في معسكر الصولبان بخور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى الذين كانوا بانتظار اللجنة الوزارية لاستلام مرتباتهم.

وجدد المجلس في بيان صادر عنه – حصلت الصحوة نت على نسخة منه – موقفه الرافض لكل أشكال الإرهاب والتطرف مطالباً الشرعية بتعزيز الإجراءات الأمنية وبذل أقصى الجهود لحماية المناطق المحررة وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن.

ودعا المجلس في بيانه إلى سرعة استكمال تحرير بقية المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الإنقلابية وعلى رأسها العاصمة صنعاء لبسط الأمن وتجفيف منابع الإرهاب التي أكدت الأحداث وتكرار العمليات الإرهابية في عدن بما لا يدع مجالاً للشك أن مليشيا الإنقلاب التي تنفذ الأجندة الإيرانية هي المستفيد الوحيد من هذا الدمار والدماء التي تسفك وتحاول إظهار الشرعية على أنها غير قادرة على حماية المناطق المحررة.

وأكد المجلس أن هذه العمليات القذرة لن تزيد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلا تصميما على استكمال مشروع تحرير اليمن وتطهيره من قوى العمالة والإرهاب التي تستهدف الوطن وتسفك دماء المواطنين وتعمل على جعل اليمن بؤرة للعنف ومنطلقا للفوضى التي تسعى لتصديرها لكل دول الجوار.