قرابة 10 آلاف قتيل وجريح.. مليشيا الحوثي تحول محافظة حجة إلى مقبرة مفتوحة

كشفت مصادر محلية في محافظة حجة عن تسبب الحوثيين في مقتل الآلاف من أبناء المحافظة المغرر بهم في حروب عبثية تقودها المليشيا ضد اليمنيين منذ قرابة ثلاثة أعوام.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن ما يقارب من عشرة آلاف شخص من أبناء حجة سقطوا ما بين قتلى وجرحى خلال مشاركاتهم في جبهات الميليشيات الحوثية بينهم مئات الأطفال.

وأضافت المصادر أن محافظة حجة تحولت إلى مقبرة مفتوحة لمليشيا الحوثي وقتلاها الذين زجت بهم في مختلف الجبهات.

وشهد مطلع العام الجاري تدشين عشرات المقابر الجماعية في معظم المديريات نتيجة تزايد اعداد قتلى الحوثيين في الآونة الأخيرة.

وأشارت المصادر لـ"الصحوة نت" أن المقابر القديمة والمستحدثة التي يدفن فيها قتلى مليشيا الحوثي في المحافظة بلغت ما يقرب من خمسين مقبرة، فيما لا يزال مصير المئات من أبناء حجة الذين جندتهم مليشيا الحوثي مجهولاً.

يأتي ذلك وسط استمرار حملات التحشيد للجبهات من أبناء المحافظة من قبل قيادات المتمردين الحوثيين مستغلين أوضاع المواطنين المعيشية وحالة الخوف من بطش وتسلط الميليشيا.