محافظ البنك المركزي يبحث مع محافظ مؤسسة النقد السعودي التعاون الفني والمصرفي

ناقش محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي التعاون المشترك بين الجانبين.

وقالت وكالة سبأ، إن اللقاء بحث التعاون في مجال الدعم الفني والتدريب والتأهيل على كافة العمليات المصرفية الداخلية والخارجية، إضافة الى طرق وأساليب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق اكتشاف العملات المزورة.

واستعرض اللقاء موضوعات اتفاقية الوديعة السعودية الثانية للبنك المركزي اليمني ومقدارها 2 مليار دولار، والتي سيتم التوقيع عليها بين البنك المركزي ووزارة المالية بالمملكة العربية السعودية.

وعبر الدكتور زمام عن تقدير اليمن للدعم السعودي ممثلة بمؤسسة النقد منذ نقل العمليات المصرفية من صنعاء الى عدن.