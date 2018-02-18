الجبير: الحكومة اليمنية تحقّق نجاحات في مجالات عدّة ونعمل مع شركائنا لعزل إيران

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الاحد، إن "الحكومة الشرعية تحقّق نجاحات في مجالات عدّة، ونحن نعمل مع عشرات المنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات للشعب اليمني".

وقال الجبير خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الأمن في ميونيخ " نتطلع إلى التعاون مع المبعوث البريطاني لليمن".

واتهم ايران بارتكاب الكثير من الأعمال الإرهابية في عدد من مناطق العالم، معتبرا أن مشاكل الشرق الأوسط بدأت منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وأكد أن "إيران دربت العديد من الخلايا الارهابية، كما نفذت العديد من العمليات الإرهابية حول العالم"، مشدداً على أن السعودية ستواصل الضغط على إيران من أجل تغيير سلوكها.

وفي معرض الحديث عن الانتهاكات الإيرانية، تساءل:" ألم تقم إيران بتدريب وإدارة خلايا هاجمت الأبراج السعودية"، وأضاف: "نعمل مع شركائنا في الخليج وفي العالم لعزل إيران".

مؤكدا أن "السعودية لم تنفذ أي اعتداء على أحد خلافا للسياسة الإيرانية".