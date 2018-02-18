الرئيس يؤكد استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كامل التراب اليمني من الانقلابيين

قال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إن العمليات العسكرية والانتصارات لن تتوقف عند تحرير مدينة او جبهة او موقع عسكري، وإنما ستتواصل حتى يتم تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية وتحقيق حلم أبناء الشعب في الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.

وأشاد الرئيس خلال تلقيه اتصالين هاتفيين من محافظ الجوف اللواء امين العكيمي ،ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد علي المقدشي، بالجهود التي تبذلها قادة المناطق العسكرية والجنود والصف والضباط الذين يجسدون ملحمة بطولية مشرفة دفاعاً عن عرض وكرامة أبناء الشعب اليمنيودحر المليشيا الانقلابية.

كما أشاد رئيس الجمهورية بالجهود الكبيرة لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف العربي التي وقفت صفاً واحداً الى جانب اشقائهم في اليمن في احلك الظروف وجسدوا موقفاً مشرفاً ناصع البياض وشكلوا ملحمة كبيرة ارعبت العدو في الداخل والخارج.

من جهتهما اكدا محافظ الجوف ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة ،على ما يتمتع به ابطال الجيش الوطني من روح معنوية عالية ومواصلتهم لسير العمليات العسكرية حسب الخطة المرسومة والهادفة الى تحرير كافة المواقع من المليشيا الانقلابية وتخليص الوطن من شرورها وجرائمها وانتهاكاتها الممنهجة ضد الأبرياء.

وعبرا العكيمي والمقدشي عن شكرهما للرئيس هادي على جهوده المبذولة في سبيل استعادة الدولة وعودة الامن والاستقرار وتحقيق حلم الشعب اليمني في اليمن الاتحادي الجديد