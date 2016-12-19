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وزير بريطاني يدعو الأطراف اليمنية للتعاون مع ولد الشيخ للتوصل لاتفاق سياسي

الأثنين 19 ديسمبر 2016 05:08 م الصحوة نت _ متابعات
وزير بريطاني يدعو الأطراف اليمنية للتعاون مع ولد الشيخ للتوصل لاتفاق سياسي

دعا وزير شؤون الشرق الأوسط، البريطاني توباياس إلوود، الأطراف اليمنية إلى التعاون الوثيق مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ للتوصل لحل سلمي للحرب في البلاد.

وقال الوزير في تصريح صحفي نشرته موقع الخارجية البريطانية اليوم الاثنين، إنه " لا بد وأن يبدأ ذلك بالتزام الأطراف بالتعاون مع الأمم المتحدة لاستئناف وقف العمليات القتالية، والانخراط بفعالية بجهود لجنة التهدئة والتنسيق لضمان فعالية واستمرار وقف إطلاق النار".

وتحدث إلوود عن اجتماع اللجنة الرباعية المعنية باليمن أمس بالرياض والذي ناقش الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع اليمني.

وفي الشأن الإنساني، حث الوزير البريطاني" جميع الأطراف على العمل تجاه تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى اليمن للمساعدة في تخفيف المعاناة الإنسانية".

وأضاف:لقد اتضح تماما من اجتماعنا اليوم وجود رغبة حقيقية في اليمن لإحلال السلام. وسوف تواصل المملكة المتحدة دورها المحوري في دعم ذلك الهدف. 

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