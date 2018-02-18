الامارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد أحد جنودها المشاركين في عمليات التحالف العربي باليمن.

وقالت وكالة الانباء الاماراتية نقلا عن القوات المسلحة، إن الرقيب علي خليفة هاشل المسماري أحد المشاركين بقواتها في عملية " إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، قتل اليوم الاحد.

وكانت الدفاعات الجوية للتحالف العربي بقيادة السعودية، اعترضت في وقت سابق اليوم الأحد، صاروخاً باليستياً أطلقه مسلحو الحوثي على أحد مقاره قرب ميناء المخا في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.