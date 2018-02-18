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اعتراض صاروخ بالستي أطلقته المليشيات الانقلابية على المخا غرب تعز

الأحد 18 فبراير 2018 01:36 م الصحوة نت - متابعات
اعتراض صاروخ بالستي أطلقته المليشيات الانقلابية على المخا غرب تعز

قالت مصادر يمنية محلية في مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز إن الدفاعات الجوية لقوات التحالف العربي اعترضت اليوم  صاروخاً باليستياً في سماء المدينة أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضحت المصادر أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير الصاروخ في الجو قبل أن يصل إلى هدفه.

يأتي ذلك فيما استهدفت طائرات التحالف تعزيزات عسكرية للميليشيات بعدة غارات كانت في طريقها لدعم ميليشيات الحوثي في منطقة موزع شمال غرب محافظة تعز، وفي جبهة حيس جنوب محافظة الحديدة الساحلية.

وكان طيران التحالف نفذ يوم السبت 30 غارة جوية في محافظات "حجة -صعدة -الجوف"، ودمر خلالها عدة أهداف تابعة للميليشيات الحوثية. وأفاد مراسل العربية أن طيران التحالف دمر منصة صواريخ وأكثر من 10 مركبات عسكرية كانت تقل عناصر للحوثين إلى جبهاتهم، كما متاريس وأوكار استخدمتها الميليشيات حصناً لها.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري في الجيش اليمني الوطني لـ"العربية" أن الحوثيين يتكبدون يومياً مئات الخسائر في مواقعهم وعلى جبهات القتال، خاصة بعد أن فشلت جميع حيلهم التي استخدموها وكُشفت من خلال الجيش الوطني والتحالف.

 

كما صدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، السبت هجوماً لميليشيات الحوثي باتجاه مديرية #حيس في جبهة الساحل الغربي، حيث سقط أكثر من 60 قتيلاً وجريحاً من الانقلابين، وذلك بإسناد من طائرات التحالف، وفق مصادر عسكرية.

 

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