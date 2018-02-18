صحيفة: تصاعد انشقاقات القيادات الأمنية عن الميليشيات في صنعاء

كشفت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية التابعة لمليشيات الحوثي بصنعاء، عن انشقاق مسؤول أمني رفيع عن الانقلابين وفراره إلى خارج اليمن، بحسب ما نقلت صحيفة الخليج الإماراتية.

وأكدت المصادر "أن العميد الركن الدكتور فايز غلاب، مدير شؤون الضباط في وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، انشق عن الميليشيات وتمكن من مغادرة العاصمة والوصول إلى مدينة عدن قبيل أن يتوجه إلى الأردن".

وتصاعدت حالات الانشقاق لقيادات أمنية وعسكرية عن الميليشيات الانقلابية والتي كان آخرها انضمام الناطق باسم القوات الجوية العميد جميل المعمري إلى الجيش الوطني.

وكشف العميد المعمري عن تردي الأوضاع الميدانية للحوثيين في كافة الجبهات جراء فدح الخسائر البشرية التي تتكبدها الميليشيات وفشلها في استقدام تعزيزات جديدة، واعتبر أن تهديدات الحوثيين بإشعال حرب شوارع بصنعاء في حال تم اقتحامها من قبل الجيش بأنه مجرد «ظاهرة صوتية».