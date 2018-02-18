قائد المنطقة الخامسة : أولوياتنا تطهير البلاد من الانقلابين والمرحلة القادمة حاسمة

قال قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يحيى صلاح "أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الاستعدادات العسكرية والتدريبية لمنتسبي المنطقة العسكرية الخامسة، والانطلاق نحو تحرير كافة المناطق الواقع تحت ادارة المنطقة من مليشيا الانقلاب".

وأضاف صلاح في أول تصريح له بعد صدور قرار تعيينه قائد للمنطقة أمس السبت "أن التحرير سيكون ضمن الخطة العسكرية العامة لقوات الجيش الوطني، وبالتنسيق مع كافة الجبهات".

وقال في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبر نت" ان أهم اولوياتنا تطهير الوطن من عبث الانقلابين الذين جعلوا اليمن ساحة حرب عبثية، مؤكدا مواصلته مع الجيش الوطني في المنطقة الخامسة تقديم التضحيات تلو الاخرى حتى عودة الامن والاستقرار لكل شبر في الوطن.

ويعد "صلاح" الذي ينحدر من مديرية بني العوام بمحافظة حجة، من الكوادر العسكرية ذات الكفاءة، حاصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية قيادة وأركان، كما تدرج في السلك العسكري من خلال تقلده للعديد من المناصب والمهام الفنية والميدانية، ونال وسامي "الشجاعة والواجب".

كما حصل على عدد من الدورات التأهيلية في المجالات العسكرية المختلفة، وشارك بفاعلية في تأسيس المنطقة العسكرية الخامسة ضمن قوات الجيش الوطني في نهاية العام ٢٠١٥م، حيث تولى قيادة اللواء ١٠٥ مشاة الذي كان مرابطا في مديرية حرض وجرح هناك.

وكان صلاح ممن شاركوا في الحروب الست ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة، حيث خاض حرب حجور التي وقعت في محافظة حجة مع مليشيا الحوثي في العام ٢٠١٢م وجرح فيها