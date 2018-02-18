الحديدة: ميلشيات الحوثي تستحدث سجون سرية وتشن حملة اختطافات جديدة

نفذت ميليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة النطاق، طالت أطفالا ومدنيين أمس السبت في مديريتي الجراحي وجبل رأس جنوب محافظة الحديدة (غرب اليمن).

ونقلت «عكاظ» عن مصادر قبلية "أن متمردين حوثيين اقتحموا منازل المدنيين في منطقة الأشاعر بمديرية جبل رأس واختطفوا تجارا وأطفالا ومدنيين، نقلوهم إلى سجون سرية في مركز المديرية".

وأضافت "أن المتمردين اقتحموا أيضا منازل عدد من المدنيين في مركز مديرية الجراحي واختطفوا العشرات، بزعم تعاونهم مع الجيش الوطني".

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر حقوقية يمنية قيام الميليشيا الحوثية باستحداث سجون سرية في مديرية جبل رأس ونقل جميع السجناء والمختطفين من سجونها في مديرية الجراحي إليها تخوفاً من عملية اقتحام للجيش الوطني وتحريرها.

وأوضحت المصادر "أن المختطفين في سجون الميليشيا في جبل رأس يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، متوقعة أن تتجاوز أعداد المختطفين في سجون الميليشيا في جبل رأس 150 مختطفا" بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ.