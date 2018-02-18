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التحالف يدمر منصة صواريخ وتعزيزات حوثية شرق صنعاء

الأحد 18 فبراير 2018 01:49 ص الصحوة نت - صنعاء
التحالف يدمر منصة صواريخ وتعزيزات حوثية شرق صنعاء


شنت / مقاتلات التحالف العربي / غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف العربي دمرت منصة صواريخ واستهدفت تعزيزات حوثية في نهم.

وحسب المصادر فإن غارات جوية استهدفت تعزيزات للمليشيا الحوثية في منطقة سد العقران، ومواقع مجاورة لها.

وأدت الغارات وفق المصدر إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ وثلاثة أطقم قتالية سقط جميع من كانوا على متنها قتلى وجرحى، وذلك حسب ما أورده موقع "سبتمبرنت".

كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في منطقتي المبدعة، وتبة ريمان، بالمديرية ذاتها، ما أسفر عن تلقي المليشيا خسائر في الأرواح والمعدات.

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