الحديدة.. تجدد المواجهات أطراف مديرية الجراحي وقوات الجيش تحاصر المدينة

اندلعت اشتباكات عنيفة مساء السبت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في مديرية الجراحي جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت" إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في منطقة بالقرب من مديرية الجراحي في محافظة الحديدة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واصلت تقدمها باتجاه مديرية الجراحي بعد تحرير مديرية حيس وتأمينها حيث تمكنت من فرض حصارا على المليشيا داخل المديرية من عدة اتجاهات.

وأوضحت المصادر أن طائرات التحالف شنت عددا من الغارات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات قتالية للمليشيا الحوثية في أطراف مديرية حيس خلفت عدد من القتلى والجرحى في حين تمكنت القوات من تدمير آليات ومعدات قتالية.