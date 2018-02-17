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شرطة تعز تعلن القبض على متهمين حاولوا اغتيال أحد الجنود

السبت 17 فبراير 2018 10:27 م الصحوة نت - تعز
شرطة تعز تعلن القبض على متهمين حاولوا اغتيال أحد الجنود

القت أجهزة الشرطة العسكرية في مدينة تعز اليوم السبت، القبض على مسلحين اثنين حاولا اغتيال أحد جنود الشرطة الاثنين الماضي، وذلك حسب بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة.

وقال البيان "إن قوات الشرطة العسكرية بمدينة تعز تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين بمحاولة اغتيال الجندي / محمد عبد القوي سرحان / في شارع التحرير الأسفل".

وأضاف البيان "أن تلك العملية أتت بالتعاون والتنسيق الذي تقوم به الشرطة العسكرية مع مختلف الألوية والوحدات والفصائل العسكرية وللثقة المتبادلة التي أسستها الشرطة العسكرية دون انحياز مع أي طرف"، حسب ما جاء في البيان.

وأكد البيان أن الشرطة العسكرية بمدينة تعز حققت خلال الفترة الماضية عددا من الإنجازات على الصعيد الأمني وأخمدت كثيرا من الاضطرابات والمشاكل التي تحدث بين الحين والآخر.

وأوضح البيان أنه تم نقل المتهمين بمحاولة اغتيال الجندي محمد عبد القوي سرحان إلى السجن وسيتم التحقيق معهم وإحالتهم للنيابة المختصة لمحاكمتهم وفقاً للنظام والقانون.

 يشار إلى أن هذه العملية هي الأولى من نوعها والتي افضت الى القبض على أعضاء في خلية الاغتيالات التي استهدفت العشرات من الجنود والضباط والمدنيين.

 

 

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