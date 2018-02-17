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قرارات.. الأحمر قائداً للعسكرية السادسة ويحيى صلاح للخامسة وزحزوح للعمليات الخاصة

السبت 17 فبراير 2018 09:17 م الصحوة نت - عدن
قرارات.. الأحمر قائداً للعسكرية السادسة ويحيى صلاح للخامسة وزحزوح للعمليات الخاصة

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم السبت قرارات قضت بتعيين قادة جدد للمنطقة العسكرية السادسة والخامسة، وكذا العمليات الخاصة.

حيث صدر  قرار رئيس الجمهورية رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٨م قضى بتعيين العميد الركن يحيى حسين صلاح قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة ويرقى الى رتبة لواء.

كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (٢١) لسنة ٢٠١٨م قضى بتعيين العميد الركن هاشم عبدالله الأحمر قائداً للمنطقة العسكرية السادسة قائدا للواء 141 مشاه ويرقى الى رتبة لواء.

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (22) لسنة ٢٠١٨م قضى بتعيين اللواء الركن إسماعيل حسن زحزوح قائدا للعمليات الخاصة.

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