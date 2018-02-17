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تشكيل لجان أمنية في المناطق المحررة بالجوف لتأمين الطرق وتعقب المطلوبين أمنياً

السبت 17 فبراير 2018 09:04 م الصحوة نت - الجوف
تشكيل لجان أمنية في المناطق المحررة بالجوف لتأمين الطرق وتعقب المطلوبين أمنياً قوات امنية الجوف

شدد اجتماع أمني في محافظة على الجوف على ضرورة تفعيل دور الأمن بالمناطق المحررة وبسط نفوذة الجيش والأمن وتشكيل لجان مِن أبناء المناطق المحررة التابعين للأجهزة الأمنية لتأمين الطرق ومنع التهريب منها والتعميم على اسماء المهربين وقطاع الطرق والطلوبين الى جميع النقاط الأمنية والعسكرية.

وناقشت اللجنة الامنية الْيَوْمَ السبت بمحافظة الجوف أوضاع المناطق المحررة بمديريات مناطق برط العنان ومديرية خب والشعف برئاسة المحافظ اللواء أمين العكيمي بحضور عدد من الوكلاء القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ووقف الاجتماع أمام جملة من المهام والاستحقاقات العسكرية والأمنية والانسانية في المحافظة وعلى رأسها مناقشة خطة استكمال تحرير بقية مديريات المحافظة.

وناقش الاجتماع دعم الجبهات وحشد القبائل من أبناء المنطقة لدعم الجيش والتعاون الجاد لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق التي لاتزال في قبضة المليشيات الانقلابية وعودة الشرعية لجميع مناطق المحافظة .

ودعت اللجنة الأمنية أبناء المحافظة الوقوف صفاً واحداً والتسامح والتآخي وعودة من هم في صف القوى الانقلابية الى الطريق الصواب، مشيرة الى أنها لن تتهاون مع العابثين بأمن المحافظة.

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