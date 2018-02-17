الجيش يعلن تحرير مواقع استراتيجية بتعز منذ يناير ومصرع مئات الحوثيين بينهم قيادات

نشر / المركز الإعلامي للقوات المسلحة / احصائية لخسائر مليشيا الحوثي الانقلابية منذ يناير الماضي في محافظة تعز.

وسلطت الاحصائية الضوء عن خسائر المليشيا المادية والبشرية والعسكرية، وقدمت شرحاً حول المواقع التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني.

وكانت قوات الجيش الوطني في تعز قد أعلنت في يناير الماضي عن عملية عسكرية لتحرير المحافظة.

المواقع التي حررتها قوات الجيش

ففي الجبهة الشمالية لمدينة تعز، تمكنت قوات الجيش الوطني من تطهير حارة جامع الشجرة ومنزل محمود دائل والمنازل المجاورة وصالة الأعراس وعدد من المنازل المجاورة والتي كانت عبارة عن أوكار للمليشيا الانقلابية في محيط جبل الوعش، في حين لازالت قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها لإحكام السيطرة على جبل الوعش الاستراتيجي المطل على شارعي الخمسين والستين.

وفي الجبهة الشرقية للمدينة، تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير قريتي أبعر العلياء وأبعر السفلى، وقرية اللصب، بالإضافة إلى تحرير السلسلة الجبلية لتبة لوزام والكريفات بالكامل، فيما أصبحت قوات الجيش الوطني تحاصر تلال السلال والجعشه من عدة محاور في محاولة للسيطرة عليها.

وتواصل قوات الجيش الوطني تقدمها بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، وتمكنت من تحرير "تبة الكبه" والقشري وقرية الصرمين ومنطقة العدن أسفل الجيرات وصولاً إلى تبيشعه شرق صبر.

أما في منطقتي العريش والجيرات، فتمكن أبطال الجيش الوطني من استكمال تحرير منطقة الجيرات والسيطرة النارية على خط إمداد مليشيا الحوثي الإنقلابية الرابط بين منطقة الزيلعي ودمنة خدير.

وفي الجبهة الغربية للمدينة، تمكن أبطال الجيش الوطني من تحرير تلة المدرجات والاقتراب من جبل غراب وتلة قارع، في حين تمكن الأبطال من تحرير مزارع البيضاني في منطقة حذران، وكذا السيطرة على قرية الدار، وتلتي ياسين والقرن شمال غرب جبل هان باتجاه الربيعي .

وفي جبهة جبل حبشي تمكن أبطال الجيش الوطني من تطهير قرية الجبيرية والصفراء وصولاً إلى قرية الصراهم المطلة على خط الرمادة بعد تطهير قرية العنين تلتي توفيق والمنارة ونقيل الكراش وقرى العلافي والزعيف في منطقة شرف العنيين المطلة على طريق تعز الحديدة.

وفي جبهة الصلو، تمكن أبطال الجيش الوطني من تحرير تلة المنيا وقرى الحود والصافح والزنح والضعة وذي عسق والثدل والعتم والعقيبة والشرف والاقيوس وحبك والقرافة وصولاً إلى مدرسة النجاح الواقعة في وسط نقيل مديرية الصلو .

خسائر مليشيا الحوثي

منذ مطلع العام الجاري، تكبّدت مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في جميع الجبهات "الشمالية – الشرقية – الغربية والى الجنوب الشرقي من محافظة تعز "، وجراء غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي وباستهداف مدفعية قوات الجيش الوطني.

ورصد المركز أبرز الخسائر التي تكبّدتها مليشيا الحوثي الإنقلابية وكانت على النحو التالي:

- مقتل القيادي الحوثي المكنى بـ " أبوطه الغليسي" مع أربعة من مرافقيه بنيران أبطال الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا القطاع الرابع أثناء تواجده في جبل الوعش شمال المدينة ويعد "ابو طه" مشرف المليشيا الانقلابية في جبهات الوعش وعصيفرة والزنوج والخمسين الواقعة شمال مدينة تعز.

- مقتل مسئول عمليات الميليشيا في تعز المدعو "أبو عثمان" كما تم قتل القيادي المتحوث مجلي حسين مجلي، وإصابة مرافقيه بنيران أبطال الجيش الوطني في الجبهة الغربية.

- مقتل نحو 239 عنصراً من المليشيات والإنقلابية، بالإضافة إلى جرح العشرات وأسر 19 عنصراً حوثيًا، بينهم جريحين.

- تدمير 2 مدافع هاوترز، و 4 سيارات، ومخزن أسلحة، و 2 رشاشات عيار 12.7، و 2 مدافع هاون عيار 120، و 2 رشاشات عيار 14.5 .. جراء ضربات مدفعية قوات الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي .

- تدمير 5 دبابات و 4 مدافع عيار 23 ، و 2 مدافع م.ط 23، بالإضافة إلى تدمير سيارة محملة بالذخيرة، واعطاب سيارة م.ط 23، وسيارة فورد، وعربة BMB، واثنين أطقم عسكرية.

و تمكنت قوات الجيش الوطني من خلال معاركها ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة تعز من استعادة عدد من الأليات العسكرية من قبضة مليشيا الحوثي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة، أبرزها: 2 مدافع عيار 23، و 2 معدلات شيكي، وعدد كبير من بنادق الكلاشنكوف، بالإضافة إلى عدد كبير من القذائف والذخائر.