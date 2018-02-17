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مقاتلات التحالف تدك مواقع مليشيا الحوثي في حرض وميدي بأكثر من 10 غارات جوية

السبت 17 فبراير 2018 07:24 م الصحوة نت - خاص
مقاتلات التحالف تدك مواقع مليشيا الحوثي في حرض وميدي بأكثر من 10 غارات جوية ميدي

كثفت مقاتلات التحالف العربي اليوم السبت من غاراتها الجوية على تحركات ومواقع مليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

مصادر ميدانية قالت لـ"الصحوة نت" إن طيران التحالف شن أكثر من عشر غارات جوية خلال الساعات الماضية على مواقع وتحركات الحوثيين في ميدي وحرض، مؤكدا استهداف مدفع هوزر غرب حرض وتجمعاً للحوثيين في إحدى البنايات جنوب مدينة ميدي والتي تتحصن بها المليشيات الحوثية.

وكان طيران التحالف قد نفذ يوم أمس الجمعة غارتين جويتين على نقطة أمنية ومخزن أسلحة للحوثيين بمديرية حيران المحاذية لمديرية ميدي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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