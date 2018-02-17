نائب الرئيس يوجه برفع مستوى اليقظة الأمنية لمواجهة مخططات الإرهاب في حضرموت

حث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح / على مضاعفة الجهود ورفع مستوى التدريب والتأهيل لمنسوبي الجيش والأمن في حضرموت، ورفع مستوى اليقظة العالية لمواجهة وإحباط مخططات التخريب والإرهاب التي تستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وأكد الفريق محسن استمرار معركة الشرعية لمواجهة الانقلاب ومحاربة الإرهاب بدعم كريم من دول تحالف دعم الشرعية، بما يحقق حلم اليمنيين في استعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه نائب الرئيس بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني للاطلاع على الأوضاع في المحافظة وجهود تثبيت الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

واستمع نائب الرئيس إلى المستجدات ومختلف القضايا والهموم المرتبطة بتلبية احتياجات المواطنين وجعل محافظة حضرموت نموذجاً مثالياً للمحافظات المحررة، مشيداً بجهود السلطة المحلية وقيادتها ومختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية وتكاتف أبناء المحافظة في هذا الإطار.