ثوار حضرموت يؤكدون وقوفهم الى جانب الشرعية و يحذرون من حرف مسار المعركة

احتفل شباب الثورة بوادي حضرموت اليوم بالذكرى السابعة لانطلاق ثورة الحادي عشر من فبراير 2011 م بمدينة سيئون.

وفي الحفل أكد رئيس المنسقية بوادي حضرموت صبري عليوه وقوف ابناء حضرموت ودعمهم الكامل للشرعية وكذا جهود التحالف العربي المعلنة وأدواره في استعادة الشرعية ، مشددين على ضرورة تمكين مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية لفرض هيبة الدولة.

وحذر عليوه من خطورة حرف المسار عن هدف استعادة الشرعية و إسقاط الانقلاب بدعم مشاريع صغيرة مناوئة للشرعية و محاولة اعادة المشروع العائلي الذي اسقطته ثورة فبراير .

ووجه ثوار حضرموت تهنئة للقيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وكل قيادات الدولة، وللجيش الوطني والمرابطين في الجبهات ولجميع أبناء الوطن في الداخل والخارج بالعيد الوطني السابع لثورة 11 فبراير المجيدة.

وأكد شباب وادي حضرموت ان ثورة فبراير انتصرت لإرادة الشعب ضد النظام الديكتاتوري والعائلي وأسقطت مشروع التوريث وساهمت في بناء ملامح يمن جديد اساسه الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والحكم الرشيد قبل أن تنقلب مليشيا ( الحوثي و صالح ) على السلطة الشرعية و تلتهم مؤسسات الدولة وتدخل البلاد في نفق مظلم .

و خاطب شباب الثورة ابناء الشعب " اننا ندرك معاناتكم التي خلفها الانقلاب وأن الخلاص يأتي بإسقاط الانقلاب واستكمال اهداف ثورة فبراير والحفاظ على مكتسباتها و بناء يمن اتحادي جديدمعتبرين الاوضاع المأساوية التي يمر بها الوطن نتائج تراكمات الحقبة الديكتاتورية الفاسدة التي سكب شباب الثورة دماءهم من أجل انهائها وهي نتيجة حتمية لمحاولة مقاومة التغيير ومواجهة ارادة الشعوب والثورات المضادة .

وحيا شباب الثورة صمود افراد المقاومة الشعبية والجيش الوطني في حراسة الثورة والجمهورية والسيادة والهوية اليمنية و خوض معارك الشرف ضد مليشيا الانقلاب السلالية المدعومة من ايران .

مشيدين بجهود السلطة المحلية بالمحافظة والوادي والصحراء في مكافحة الارهاب والفساد وإعلان العام 2018 عام لتنمية و تمكين الشباب ، لافتين في الوقت نفسه الى ضرورة اعطاء مديريات الوادي والصحراء حظها ونصيبها من الاهتمام والجهود وكذا تفعيل السلطة القضائية تحقيقا للعدالة وإنصافا للمظلومين وردع الظالمين والحفاظ على الحقوق والحريات والسلم الاجتماعي .

وطالب ثوار حضرموت الرئيس هادي بتدشين و اعلان اقليم حضرموت تأسيسا لليمن الاتحادي الجديد باعتباره اول اقليم محرر من مليشيا الانقلاب و يتمتع بالاستقرار وتتوفر فيه فرص النجاح .

من جانبه بين رئيس منسقية شباب ثورة حضرموت عمر دومان أن ثورة فبراير التي قدم فيها الشباب الغالي والنفيس جاءت لإرساء مبادئ الشراكة و دولة المؤسسات نحو النهضة في كافة المجالات والت تضمنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

وطالب دومان الشرعية في التعجيل لسحق الانقلاب حتى يستطيعوا تحقيق اهداف ثورة فبراير .

تخلل الاحتفالية قصيدة شعرية للشاعر عرفان فرارة ووصله غنائية للفنان سالم مؤمن واوبريت قدمه الفنانين عبدالله العامري محمود عبدهود وعرض مصور لابرز محطات ثورة التغيير بوادي حضرموت .