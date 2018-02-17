مقاتلات التحالف العربي تدمر عربات نقل واسلحة تابعة للمليشيا في البيضاء

شن طيران التحالف العربي غارات جويه فجر اليوم استهدفت تعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية كانت متجه الى مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري، ان الطيران استهدف عربات تابعة للمليشيات كانت متجهه الى مديرية ناطع بغارة جوية اسفرت عن احراقهما وقتل كل من كانوا على متنهما ، و استهدف طقم اخر للمليشيات في جبل الظهر غرب قمة جبل باعرف المطل على منطقة فضحة، وفقا لوكالة سبأ

وشن طيران التحالف ايضا غارة جوية استهدفت تجمع لمليشيات الحوثي في أعلى عقبة القنذع بمديرية نعمان الواصلة بين محافظتي البيضاء وشبوة اسفرت عن تدمير اسلحة ومعدات عسكرية تابعه للمليشيات الحوثية.