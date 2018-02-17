رحبت بالمبعوث الجديد.. الحكومة تؤكد أنه لا يمكن تحقيق السلام الا بالالتزام بالمرجعيات

رحبت الحكومة اليمنية بقرار امين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بتعيين مارتن غريفيثس مبعوثاً خاصاً إلى اليمن خلفاً لاسماعيل ولد شيخ أحمد الذي ينتهي عقده الحالي مع نهاية فبراير الجاري.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة خالد اليماني في رسالة بعثها الى الامين العام "لا يمكن تحقيق السلام والحل السياسي المستدام في اليمن الا عبر الالتزام بمرجعيات السلام الثابتة في الازمة اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصِّلة وعلى وجه الخصوص القرار ٢٢١٦ الذي يعكس ادراك المجتمع الدولي لجوهر المشكلة في اليمن التي ترتبت عن انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران على الدولة اليمنية".

واكد اليماني في رسالته أهمية ان يعمل مجلس الأمن على إنفاذ قراراته ذات الصِّلة بالشأن اليمني وان ينصاع الحوثيون للقرارات الدولية وإلا يكافئوا على جرائمهم ضد الانسانية حتى لا تتمادى العصابات والمليشيا المسلحة في العالم ضد الكيانات الشرعية وحتى لا ينتشر الاٍرهاب والفوضى.

وأشار الى ان الوقت قد حان لإنهاء معاناة الشعب اليمني و إن الحكومة اليمنية تتطلع للعمل مع المبعوث غريفيثس بنفس الروح البناءة و المرونة المعهودة لتحقيق السلام المستدام الذي ينهي معاناة اليمنيين المستمرة منذ الانقلاب الحوثي في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ الذي ادى الى قتل وتهجير ونزوح الآلاف من اليمنيين وخراب البنية التحتية والصحية والتعليمية.

الجدير ذكره ان المبعوث غريفيثس هو دبلوماسي بريطاني سابق ذو خبرة واسعة في حل النزاعات و التفاوض والوساطة والشؤون الإنسانية، وشغل مؤخراً منصب المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام.