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قوات الجيش تسقط طائرة استطلاع تابعة للمليشيات في نهم وتستعيد مواقع جديدة بالبيضاء

السبت 17 فبراير 2018 10:51 ص الصحوة نت - متابعات
قوات الجيش تسقط طائرة استطلاع تابعة للمليشيات في نهم وتستعيد مواقع جديدة بالبيضاء ارشيفية

تمكنت قوات الجيش الوطني من إسقاط طائرة استطلاع من دون طيار تابعة للمليشيات الانقلابية، في محافظة صنعاء.

وأفاد موقع «26 سبتمبر» أن قوات الشرعية أسقطت طائرة استطلاع مسيرة أثناء تحليقها في سماء منطقة المنارة بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء أمس الأول، وأضاف أن المتمردين الحوثيين عادة ما يستخدمون طائرات مسيرة في العمليات الاستخباراتية في عدد من جبهات القتال.

وأوضح الموقع أن قوات الجيش أسقطت عددا من هذه الطائرات آخرها شمالي مدينة تعز في يناير الماضي.

وعلى صعيد آخر، سيطر الجيش الوطني على مواقع جديدة في محافظة البيضاء وسط اليمن، إثر معارك طاحنة مع ميليشيا الحوثي.

وذكر مصدر عسكري في المحافظة أن الجيش استعاد أمس الأول السيطرة على مواقع شرقي شعب ساحة قرب منطقة فضحة في مديرية الملاجم.

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