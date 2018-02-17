بريطانيا ترحب بتعيين غريفيثس مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى اليمن

رحب وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون بتعيين البريطاني مارتن غريفيثس مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى اليمن خلفاً لإسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال جونسون في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية: «أرحب بتعيين مارتن غريفيثس بمنصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، حيث أنه يتمتع بخبرة من خلال شغله لعدد من المناصب الكبيرة في الأمم المتحدة لدى المنطقة، وهو خبير بشؤون الوساطة الدولية وتسوية الصراع».

مقدماً شكره للمبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ لتفانيه في دوره كمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن منذ إبريل 2015م، ولما بذله من جهود لتيسير عملية سلام ذات مصداقية في اليمن.

وختم جونسون تصريحه بالقول: «إن المملكة المتحدة في طليعة الجهود الدولية للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار والأمن في اليمن، وهو ما يستحقه كل اليمنيين. وهذا يمكن أن يتحقق فقط من خلال التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة».