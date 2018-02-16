مليشيات الحوثي تختطف إمام مسجد بالعاصمة صنعاء بسبب رفض المصلين خطيب حوثي

اختطفت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، إمام مسجد هائل بالعاصمة صنعاء الشيخ محمود القدسي .

وأكد شهود عيان أن المليشيات الانقلابية التابعة للحوثي قامت باختطاف الشيخ محمود القدسي عصر اليوم وذلك عقب منع المصلين صعود أحد الخطباء التابعين للحوثي والصراخ عقب صعوده مطالبين بنزوله ليصعد خطيب المسجد (وضاح الجبزي).

وقال الشهود أن الخطيب (وضاح الجبزي) صعد إلى المنبر ليصرخ الخطيب الحوثي في وجهه ومهدداً له طالباً منه النزول من المنبر ليصعد هو خطيبا في الناس.. وما إن صعد الخطيب التابع للحوثيين المنبر حتى صرخ عليه جميع المتواجدين في المسجد مطالبين بنزوله ليضطر الى ترك المنبر لخطيب المسجد (الجبزي).

وتعتبر الحادثة انعكاس لحالة السخط والرفض الشعبي للمليشيات الحوثية التي تحاول السيطرة على جميع ما يرتبط بالشعب اليمني ابتداءاً من المؤسسات الإدارية وانتهاء بمنابر الجمعة.

وتعاني المساجد التابعة للمليشيات الإنقلابية أو التي يتم فيها فرض خطيب حوثي عزوفاً ملحوظاً من قبل المصلين ويرفض المصلين الاستماع الى خطبة يلقيها أحد الحوثيين وذلك بسبب انحراف خطباء المليشيات عن أهداف خطبة الجمعة بسبب تحرض الخطباء التابعين للمليشيات المستمر طوال فترة الخطبة ضد أبناء الشعب اليمني والدعوة الى حشد المقاتلين في صفوفهم.