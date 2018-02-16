موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مواجهات بين مجاميع قبلية موالية للشرعية ومسلحين من "النخبة الشبوانية" شرق شبوة

الجمعة 16 فبراير 2018 09:03 م الصحوة نت - خاص
مواجهات بين مجاميع قبلية موالية للشرعية ومسلحين من "النخبة الشبوانية" شرق شبوة جزء من مدينة شبوة

قالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة اندلعت، بين مسلحين قبليين، وبين قوات ما تسمى بـ" النخبة الشبوانية (لا تخضع لسيطرة الشرعية ) بمديرية رضوم شرق محافظة شبوة.

وأضافت المصادر، إن الاشتباكات اندلعت عقب خلاف على ميناء المجدحة الذي أقرت الحكومة إنشائه بصورة رسمية  وبعد محاولة قوات النخبة طرد المجاميع القبلية الموالية للشرعية الذي يقومون بحماية الميناء.

واشارت المصادر ان الاشتباكات استخدام فيها الأسلحة الثقيلة وأدت إلى إصابة شخصين من كلا الجانبين، مؤكدين أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بصورة خفيفة.

وقالت المصادر إن الاشتباكات تدور في منطقة شوران والتي تبعد عن المشروع الطبيعي للغاز المسال (بالحاف) 25 كيلو متر.

وكان تقرير صادر عن  لجنة الخبراء في مجلس الامن قد وصف قوات النخبة الحضرمية و الشبوانية و الحزام الامنى (كلها لا تخضع لسيطرة الشرعية)بأنها قوات تقوض الشرعية وفي حال لم تشرف الحكومة على هذه القوات فإنها لن تكفل تماسك الدولة و ستزيد البلد تمزقا.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى