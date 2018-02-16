مواجهات بين مجاميع قبلية موالية للشرعية ومسلحين من "النخبة الشبوانية" شرق شبوة

قالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة اندلعت، بين مسلحين قبليين، وبين قوات ما تسمى بـ" النخبة الشبوانية (لا تخضع لسيطرة الشرعية ) بمديرية رضوم شرق محافظة شبوة.

وأضافت المصادر، إن الاشتباكات اندلعت عقب خلاف على ميناء المجدحة الذي أقرت الحكومة إنشائه بصورة رسمية وبعد محاولة قوات النخبة طرد المجاميع القبلية الموالية للشرعية الذي يقومون بحماية الميناء.

واشارت المصادر ان الاشتباكات استخدام فيها الأسلحة الثقيلة وأدت إلى إصابة شخصين من كلا الجانبين، مؤكدين أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بصورة خفيفة.

وقالت المصادر إن الاشتباكات تدور في منطقة شوران والتي تبعد عن المشروع الطبيعي للغاز المسال (بالحاف) 25 كيلو متر.

وكان تقرير صادر عن لجنة الخبراء في مجلس الامن قد وصف قوات النخبة الحضرمية و الشبوانية و الحزام الامنى (كلها لا تخضع لسيطرة الشرعية)بأنها قوات تقوض الشرعية وفي حال لم تشرف الحكومة على هذه القوات فإنها لن تكفل تماسك الدولة و ستزيد البلد تمزقا.