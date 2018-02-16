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قوات الجيش الوطني تصد هجوما للمليشيا في جبهة الأحكوم جنوب تعز

الجمعة 16 فبراير 2018 08:48 م الصحوة نت - متابعات
قوات الجيش الوطني تصد هجوما للمليشيا في جبهة الأحكوم جنوب تعز

أفشلت قوات الجيش الوطني، فجر اليوم الجمعة، هجوماً لمليشيا الحوثي الإنقلابية في مديرية حيفان جنوبي شرق محافظة تعز.

وقال موقع الجيش "إن قوات الجيش الوطني صدت هجوماً للمليشيا الحوثية على تباب الخضراء، والحمراء، والوسطى، في جبهة الأحكوم".

وأضاف "ان قوات الجيش الوطني صدت الهجوم إثر اشتباكات عنيفة دارت في المنطقة واستمرت لساعات".

وأكد القيادي في المقاومة الشعبية عبده نعمان الزريقي، أن قوات الجيش الوطني دكت مواقع المليشيا الحوثية المتمركزة في منطقة الكعاوش، وتبة الدبعي..مشيراً الى ان المعارك والقصف أسفر عن سقوط عددا من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.

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