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قوات الجيش تستعيد مواقع في الدفاع الجوي بتعز وسقوط عشرات القتلى من المليشيات

الأثنين 19 ديسمبر 2016 04:38 م الصحوة نت - خاص
قوات الجيش تستعيد مواقع في الدفاع الجوي بتعز وسقوط عشرات القتلى من المليشيات جانب من موقع الدفاع

 تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز من استعادة مواقع في الدفاع الجوي، بعد أن كانت المليشيات الانقلابية قد سيطرت على أجزاء واسعة منه أمس الأحد.

 

وقال مصدر محلي إن عشرات القتلى والجرحى من المليشيا الانقلابية سقطوا بعد أن تمكنت قوات الجيش من استعادة المواقع.

 

وشهدت مواقع الدفاع الجوي اشتباكات عنيفة مساء الأحد وفجر الاثنين قبل ان تحكم قوات الجيش والمقاومة السيطرة على المواقع التي كانت قد تسللت اليها المليشيات.

 

وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع قصفها العشوائي على مدينة تعز، وسط تفاقم الأوضاع الانسانية جراء الحصار والقصف.


المصدر | الصحوة نت

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