رئيس الوزراء يغادر العاصمة المؤقتة عدن متوجهاً الى الرياض

غادر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،مساء اليوم، العاصمة المؤقتة عدن ،متوجها الى العاصمة السعودية الرياض لمقابلة رئيس الجمهورية، لاطلاعه على جملة من القضايا الهامة في الجانبين الأمني والخدمي والجهود التي بذلتها الحكومة بداية من تطبيع الأوضاع وعودة عمل المؤسسات الخدمية وصرف المرتبات ووصولاً إلى إقرار موازنة الدولة العامة لعام 2018.

وقال رئيس الوزراء عقب مغادرته" إن عدن ستظل مدينة السلام والوئام لكل اليمنيين وستعمل الحكومة على تذليل الصعوبات والعوائق التي تقف أمامها وذلك بتعاون مع أبناء عدن المخلصين الاوفياء وبدعم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".

واشاد الدكتور بن دغر بالدعم الكبير الذي قدمته المملكة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار ،وجهودها في دعم وإعادة تأهيل الموانئ والمطار والطرق اليمنية في مختلف المحافظات المحررة.

كما اشاد رئيس الوزراء بالمساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية ودل التحالف العربي ضمن خطة الاستجابة لإغاثة الشعب اليمني، والجهود الكبيرة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف معاناة شعبنا في كل محافظات الجمهورية بما فيها الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية..مؤكداً ان خير المملكة وصل لكل مواطن في اليمن.

هذا وسيلتقي رئيس الوزراء خلال زيارته للمملكة العربية السعودية بعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى اليمن وفقا لوكالة سبأ.