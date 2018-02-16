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دبلوماسي:الحكومة مستمرةبالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات

الجمعة 16 فبراير 2018 07:13 م الصحوة نت - متابعات
دبلوماسي:الحكومة مستمرةبالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات

اكد السفير اليمني لدى كوبا محمد صالح ناشر ،استمرار الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي ،بالعمل مع كافة مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث المتوافق عليها عربياً واقليمياً ودولياً .

وأشار  ناشر خلال لقائه المدير العام للتعاون الدولي في وزارة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي الكوبي راسيل بروينسا رودريغز ، ان التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن الداخلية ومحاولتها زعزعة امن واستقرار المنطقة

وأوضح ان مليشيا الحوثي الانقلابية مازالت مستمرة في حربها ضد أبناء الشعب وانتهاكها المستمر لحقوق الانسان وإعاقة جهود السلام التي يتوحد حولها المجتمع الدولي على أساس المرجعيات الثلاث.

واطلع السفير ناشر المسؤول الكوبي ،على جهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم الحكومة اليمنية الشرعية في حربها ضد المليشيا الانقلابية المدعومة ايرانيا ..مستعرضاً خطة الاستجابة الانسانية الشاملة للتحالف لبلادنا للعام ٢٠١٨ والمقدمة من المملكة السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

من جهته جدد المسؤول الكوبي وقوف بلاده الى جانب الشرعية  في مساعيها بوقف الحرب واحلال السلام مؤكدا اهتمام حكومة بلاده بالأوضاع الراهنة في اليمن وأوضاع الطلاب الدارسين في كوبا.

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