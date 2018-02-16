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البريطاني غريفيث مبعوثا أمميا خاصا لليمن

الجمعة 16 فبراير 2018 04:50 م الصحوة نت - متابعات
البريطاني غريفيث مبعوثا أمميا خاصا لليمن المبعوث الاممي الجديد الى اليمن

وافق مجلس الأمن الدولي الخميس على تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى اليمن، ليكون بذلك ثالث وسيط خلال سبع سنوات يتم تكليفه بملف النزاع اليمني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قد ابلغ المجلس الثلاثاء في رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس قراره تعيين غريفيث مبعوثا خاصا للمنظمة الدولية إلى اليمن خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ احمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته.

وفي رسالته إلى مجلس الأمن قال غوتيريش أن غريفيث الذي يدير مؤسسة "المعهد الأوروبي للسلام" ومقرها في بروكسل، يتمتع "بخبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الإنسانية".

وكانت لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي مهلة تنتهي عند الساعة 17,00 (22,00 ت غ) الخميس للاعتراض على هذا التعيين. وقد وقع الخيار على الوسيط البريطاني بعد أسابيع من المشاورات، بحسب دبلوماسيين.

ولم يتوصل ولد الشيخ أحمد الذي عيّن في أبريل 2015 إلى أي نتيجة لإنهاء النزاع . وقد أبلغ الأمم المتحدة انه لا ينوي البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في فبراير 2018.

وكان جمال بن عمر سلف المبعوث الموريتاني استقال في أبريل 2015 بعد فشل جهود دامت اربع سنوات للتوصل إلى عملية سياسية انتقالية.

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