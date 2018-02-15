عدن.. شخصيات سياسية وأكاديمية تؤدي واجب العزاء في استشهاد الشيخ شوقي كمادي

شارك العديد من أبناء عدن ورموزها الاكاديمية والاجتماعية في مجلس عزاء الشهيد الشيخ شوقي كمادي القيادي في حزب إصلاح عدن الذي طالته يد الخدر والخيانة الثلاثاء الماضي.

وحضر العزاء الذي اقيم عصر الخميس في فندق رويال ، أقارب الشهيد وعدد كبير من اصدقائه وزملائه ومحبيه، فضلا عن قيادات بارزة في التجمع اليمني للإصلاح ورموز من المقاومة ووجاهات سياسية واجتماعية أخرى.

وحذر المشاركون في العزاء من خطورة ما تتعرض له محافظة عدن من استهداف يطالها عبر استهداف نخبها وقياداتها بمخططات تهدف إلى إفراغها من حكمائها وقادة الرأي العام فيها.

وطالب الحاضرون الأجهزة الأمنية ممثلةً بوزارة الداخلية بالاضطلاع بدورها والتحقيق في القضية وكشف الجناة وإحالتهم للعدالة.



