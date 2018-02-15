التجمع اليمني للإصلاح في مأرب وذمار: اغتيالات عدن نكسة كبرى لمشروع الدولة

نعى التجمع اليمني للإصلاح في محافظتي مأرب وذمار الشهيد / شوقي مقبل كمادي / رئيس دائرة التنظيم والتأهيل بإصلاح عدن الذي اغتالته يد الغدر والإرهاب صباح الثلاثاء

وقال إصلاح مأرب إن اليد الآثمة التي امتدت الى الشهيد لا تختلف عن تلك اليد العابثة التي غدرت بالوطن والسلم الاجتماعي بأكمله حينما استبدلت قواعد السياسة والتعايش والحوار بقاعدة العنف وأساليب القتل والإرهاب استكمالا لمشروعها المتمثل في الإجهاز على النخب السياسية اليمنية بمختلف توجهاتها عبر تصفية قياداتها وكوادرها والإمعان في التنكيل بالشرفاء والوطنيين في هذا البلد.

وأكد إصلاح مأرب إن الاغتيالات في عدن والتي آخرها اغتيال القيادي "كمادي" مثلت نكسة كبرى لمشروع الدولة وعملية التحرير, مشيراً إلى أن الطريقة البشعة التي تمت بها تصفيته دليلا قاطعا على روح الإجرام الذي تمادى في استهداف ضحاياه في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده عدن.

وأهاب إصلاح مأرب بالحكومة الشرعية وكافة القوى الوطنية للتحرك العاجل من أجل حماية اليمنيين من خطر القتل والتصفيات عبر الضغط والتحرك العاجل المفضي إلى تجريد العصابات الإجرامية من السلاح والقوة وعدم منحها فرصة أخرى لمزيد من القتل والإرهاب.

وفي ذات السياق.. دان التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار جريمة اغتيال رئيس دائرة التنظيم والتأهيل بإصلاح بعدن الشيخ شوقي كمادي.

وقال بيان صادر عن التجمع اليمني للإصلاح في محافظة ذمار تلقى موقع "الصحوة نت" نسخة منه، قال إن هذه العملية الغادرة والظالمة التي طالما استهدفت الدعاة والعلماء ورجال الوطن الأحرار في عدن تدل على جبانة وحقارة من يقومون بها ويخططون لها.

وطالب إصلاح ذمار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية القيام بواجبهم وفضح الجاني وتقديمه للعدالة والسعي الجاد لتثبيت الأمن والاستقرار في عدن فقد تكررت مثل هذا العمل الغادر والجبان وحث والجهات الأمنية في القيام بواجبها وحماية المواطنين.

وسادت حالة من السخط والغضب الشعبي جراء استمرار مسلسل اغتيال أئمة وخطباء المساجد في العاصمة المؤقتة عدن والتي كان آخرها جريمة اغتيال القيادي كمادي.