الرئيس هادي: الحديدة في طريقها للتحرير

أكد الرئيس / عبدربه منصور هادي/ أن محافظة الحديدة في طريقها للتحرير والتخلص من براثن الميليشيا.

وأشار الرئيس هادي إلى أن إقامة اليمن الاتحادي واستعادة الدولة هو خيار لا رجعة عنه مهما كانت الصعوبات والتضحيات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع قائد المقاومة التهامية عبدالرحمن حجر اليوم، أطلع فيه الرئيس على الانتصارات في جبهة الساحل الغربي ودور المقاومة في مساندة الجيش الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

وأشاد الرئيس بتضحيات أبناء تهامة في مواجهة الكهنوت الإمامي ومساندة الجيش الوطني لتحرير محافظة الحديدة من الميليشيا الانقلابية التي عاثت في الأرض فسادا، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها باتجاه مديرية الجراحي ثالث مديريات محافظة الحديدة بعد تحرير مديريتي حيس والتحيتا.