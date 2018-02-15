أمنية تعز تشدد على تعزيز الجانب الأمني وتدعو إلى دعم الجيش لاستكمال عملية التحرير

دعت اللجنة الأمنية في محافظة تعز دول التحالف العربي والقيادة السياسية إلى استمرار دعم المحافظة والجيش الوطني بما يلزم، لاستكمال معركة تحرير المحافظة من المليشيات الإنقلابية.

وعقدت اللجنة الأمنية اليوم، الخميس، اجتماعا برئاسة محافظ المحافظة / أمين محمود/، وذلك للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية والعسكرية الميدانية والخدمية والصحية، في المدينة.

و ناقش الاجتماع الذي ضم قائد المحور نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل وعدد من القيادات العسكرية تفعيل الجانب الأمني و ردف ودعم الجبهات القتالية، و كذا الوضع الصحي والاغاثي ووضع المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

و شدد الاجتماع على تفعيل دور المكاتب التنفيذية، و وضع آلية للوضع الصحي والاغاثي، وضرورة العمل على تعزيز الجانب الخدمي بما يساهم في إعادة الحياة للمدينة و تخفيف معاناة المدنيين.

و تطرق قائد المحور إلى الوضع العسكري الميداني في جبهات القتال، و الانتصارات التي يحققها رجال الجيش الوطني في مختلف الجبهات رغم شحة الإمكانيات، و العوائق والتحديات التي يواجها في الميدان.

و خلص الاجتماع إلى ضرورة العمل مع الالوية العسكرية إلى تعزيز الجانب الأمني، إلى حين استكمال تفعيل المؤسسات الأمنية، وذلك حسب ذكره المركز الاعلامي لقيادة محور تعز.