أمن الضالع يضبط كمية "مسدسات" كانت في طريقها إلى عدن

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع صباح اليوم الخميس كمية مسدسات وذخائر كان يجري تهريبها إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة عبر رزم القات.

وقال مصدر في شرطة المحافظة " للصحوة نت " إن أفراد نقطة عسكرية في سناح ضبطت سيارة محملة بالقات وبداخلها كمية من المسدسات مع ذخائرها كانت في طريقها إلى عدن، مشيرة إلي انه جرى احتجاز السيارة والتحفظ على الأسلحة التي يقدر عددها بحوالي ٤٠ مسدساً مع ذخيرتها.

وذكرت المصادر أن السيارة المذكورة كانت قادمة من رداع بمحافظة البيضاء وأن نقطة ريشان على مدخل قعطبة هي من اشتبهت بها وجرى احتجازها ومصادرة مفتاح السيارة حتى قدوم قائد النقطة، غير أن السائق الذي كان يحتفظ بنسخه أخرى قام بتشغيلها والانطلاق هارباً.

وأكدت المصادر أن أفراد النقطة قاموا بملاحقة السيارة وتفجير إطاراتها في منطقة سناح وهناك جرى تفتيش السيارة والعثور على كمية المسدسات أسفل القات.

