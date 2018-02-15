الحوثيون يُطيحون بأنصار صالح من مناصب أمنية وإدارية في محافظة حجة

تواصل مليشيا الحوثي في محافظة حجة عمليات الاقصاء من مؤسسات الدولة و"حوثنتها" منذ انقلابهم المشؤوم بدءً بكوادر التجمع اليمني للاصلاح وانتهاء بأنصار الرئيس السابق صالح في صورة تعكس مستوى العنصرية التي تسعى الميليشيات لتكريسها في المجتمع.

حيث شهدت المحافظة خلال الأيام الماضية - بحسب ما أكدته مصادر محلية للصحوة نت- عملية اقصاء للعشرات من مدراء العموم والادارات الحكومية مدنية وأمنية من الموالين للرئيس السابق "صالح" من وظائفهم في مؤسسات الدولة، بعد حملة من الاختطافات طالتهم اثر احداث ديسمبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين أصدروا قرارات جماعيا بالفصل التعسفي للموظفين واستبدالهم بعناصر موالية لهم، جاعلين الوظيفة العامة حكرا عليه.

ويشكوا المقصيون من وظائفهم ومعهم كافة الموظفين عدا الموالين للحوثيين من وضع انساني سيئ نتيجة انقطاع المرتبات و تدهور الاوضاع المعيشية.

وحصل موقع الصحوة نت على اسماء أبرز من تم استبدالهم في إدارات عامة وأمنية منذ ديسمبر..

- يحيى هفج، مدير عام مديرية بني قيس .

- طايف شعلان، مدير مديرية عام الشغادرة

- عبدالحميد الدوه، مدير عام مكتب الضرائب .

- عبدالرحمن الحظا ، مدير عام المرور .

- حميدالأكوع، مدير عام مكتب المواصلات .

- عبده القفلي، مدير عام المعهدالعالي لتاهيل المعلمين .

- خالد العبالي، مدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين .

- علي الأشول، مدير مكتب التربية والتعليم .

- يحيى دهشوش، مدير عام مكتب الأحوال المدنية .

- زيدعلي دهشوش، مدير أمن مديرية الجميمة .

- كامل أبوسالم، مدير أمن مديرية حجة .

- سعدعواض، مدير أمن مديرية بني لعوام .

- احمدصالح شمهان، مدير أمن مديرية أسلم .

- علي عواض، مدير أمن مديرية نجره .

- عبدالرحمن لطواف، مدير أمن مديرية المفتاح .

- يحي حسين الزرقة، مدير أمن مديرية مبين .

- عبدالعزيز الزرقه، مدير أمن مديرية الشغادرة .

- عبدالله لطف الله، مدير أمن مديرية كحلان عفار .