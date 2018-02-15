بن دغر يتفقد محطة خور مكسر ويزيح الستار عن مشروع انارة المطار بتكلفة 200 مليون

تفقد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم محطة خور مكسر لتوليد الكهرباء بعدن وأطلع على مستوى جاهزيتها لمواجهة الصيف القادم.

وخلال الزيارة أزاح رئيس الوزراء، الستار عن مشروع إنارة مطار عدن الدولي ومدرج المطار بتكلفة 200 مليون ريال يمني، والذي سيغذي المطار بكابل مستقل يعمل على مدار الساعة.

وأستمع رئيس الوزراء من نائب وزير الكهرباء مبارك التميمي، إلى استعداد الوزارة لمواجهة الصيف القادم، موضحا أن الوزارة ماضية في رفع الطاقة التشغيلية بإضافة الغلاية الرابعة من محطة الحسوة وادخال التربين الصيني بحلول الصيف بقدرة 50 ميجاوات، اضافة إلى اعتماد قيمة قطع الغيار لمحطة شهناز وجحيف والزيوت لمحطة المنصورة الكهربائية.

وشدّد رئيس الوزراء على الاستمرار بنفس الوتيرة التي تعمل بها المؤسسة الآن، منوهاً إلى الكهرباء شهدت تحسن كبيراً عما كانت عليه قبل عام من الآن، وايضاً بعد التدمير الذي أصاب محطات الكهرباء جراء الحرب الظالمة التي شنتها مليشيات الحوثي على الدولة ودمرت فيها المنشأت الخدمية .