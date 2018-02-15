رئيس الوزراء يوجه بسرعة البت في صرف مرتبات جميع القضاة وأعضاء النيابات

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وزارة المالية بسرعة البت في صرف مرتبات جميع القضاة وأعضاء النيابة في المناطق المحررة، ومحافظة تعز والجوف ومارب وبعض مديريات محافظتي البيضاء والحديدة، وكذا مرتبات القضاة الذين لم يرتبطوا بالانقلاب الحوثي في كل المحافظات.

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم بعدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي سالم ووزير المالية الدكتور أحمد الفضلي.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مختصر استعرضه رئيس مجلس القضاء الأعلى حول أوضاع السلطة القضائية في عموم المحافظات وآلية تنشيط العمل القضائي وسير عمل المحاكم والنيابات.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة صرف مرتبات القضاة وأعضاء النيابة النازحين من المناطق التي لاتزال تحت سيطرة المليشيات الانقلابية سواء كانوا في الداخل أو الخارج.

ووجه بالتعامل مع القضاء والنيابة وفقا للدستور بحيث تسلم المبالغ إلى الجهات القضائية المختصة كرقم واحد لتحمل هذه مسؤولية صرف المرتبات وفق صلاحياتها.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على اعتماد الموازنة التشغيلية بحسب قرار مجلس الوزراء مع الاستثناء عند الضرورة لأهمية القضاء.

وشدد رئيس الوزراء على استكمال إنشاء محاكم القضاء في مختلف مديريات المحافظات المحررة، وترميم ماهو موجود منها وخاصة تلك التي تعرضت لاضرار أثناء اقتحام المليشيات الحوثية بعظن وبعض المحافظات الأخرى.

وتم الاتفاق على أن تشمل الموازنة إيجار كل المباني التي يستخدمها القضاء بمختلف مستوياته وكذلك النيابة العامة.