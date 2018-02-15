حجة..مصرع قيادي ميداني في مليشيات الحوثي بنيران الجيش الوطني في ميدي

لقي قيادي ميداني في مليشيات الحوثي الإيرانية مصرعه يوم أمس الاربعاء، مع عدد من عناصر المليشيات بمواجهات مع الجيش الوطني في ميدي بمحافظة حجة.

وقال مصدر بمحافظة حجة لـ" الصحوة نت" إن القيادي عبدالقادر هادي هبة، لقي مصرعه مع عدد من عناصر المليشيات بمواجهات مع الجيش الوطني في ميدي، مؤكدا وصول العشرات من القتلى والجرحى للمستشفى الجمهوري بالمحافظة.

وكانت مواجهات عنيفة نشبت الثلاثاء بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية في جبهة ميدي تزامنت مع قصف مكثف لطيران التحالف العربي على مواقع وآليات الحوثيين وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.