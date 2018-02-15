أحزاب عدن تدين اغتيال"كمادي"وتطالب القيادة السياسيةبالتدخل الحازم لوقوف الاغتيالات

دانت الاحزاب السياسية بالعاصمة المؤقتة عدن، عملية الاغتيال الاثمة التي استهدفت التربوي القدير الاستاذ شوقي كمادي عضو المكتب التنفيذي لفرع التجمع اليمني للاصلاح بمحافظة عدن وإمام وخطيب جامع الثوار بمدينة المعلا بالعاصمة عدن.

وطالبت أحزاب عدن في بيان صادر عنها – حصلت الصحوة نت على نسخة من - القيادة السياسية بالتدخل الحازم لوضع حدا لمسلسل الاغتيالات ، وتوجيه الاجهزة الأمنية والقضائية في القيام بواجباتها في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة وانفاذ سلطة النظام والقانون.



نص البيان

لقد فجعت الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة عدن بخبر استشهاد الذي اغتالته أيادي الغدر والاجرام صباح يوم أمس بمديرية المعلا بمدينة عدن. نسال الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم ذويه وأهله وطلابه وكافة محبيه الصبر والسلون.

إن الأحزاب والقوى السياسية في العاصمة المؤقتة عدن وهي تتلقى هذا الخبر الفاجع الذي يضاف الى مسلسل الاغتيالات الآثمة التي تشهدها مدينة عدن منذ اكثر من عامين، والمستهدفة للعلماء والخطباء والتربويين والشخصيات الاجتماعية، فإنها تكرر استنكارها لهذه الأعمال الاجرامية وتطالب القيادة السياسية بالتدخل الحازم وتوجيه الاجهزة الأمنية والقضائية في القيام بواجباتها في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة وانفاذ سلطة النظام والقانون.

سائلين الله تعالى أن يحفظ عدن وأهلها وأن يتقبل الشهداء الأبرار ويسكنهم فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صادر عن الأحزاب والقوى السياسية بالعاصمة المؤقتة عدن

14 فبراير 2018م

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للاصلاح

الحزب الاشتراكي اليمني

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

التجمع الوحدوي اليمني

حركة النهضة للتغيير السلمي

حزب العدالة والبناء

اتحاد الرشاد اليمني

حزب البعث العربي الاشتراكي

حزب السلم والتنمية

حزب جبهة التحرير