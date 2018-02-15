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أحزاب عدن تدين اغتيال"كمادي"وتطالب القيادة السياسيةبالتدخل الحازم لوقوف الاغتيالات

الخميس 15 فبراير 2018 02:38 م الصحوة نت - متابعة خاصة
أحزاب عدن تدين اغتيال"كمادي"وتطالب القيادة السياسيةبالتدخل الحازم لوقوف الاغتيالات الشهيد شوقي كمادي

دانت الاحزاب السياسية بالعاصمة المؤقتة عدن، عملية الاغتيال الاثمة التي استهدفت التربوي القدير الاستاذ شوقي كمادي عضو المكتب التنفيذي لفرع التجمع اليمني للاصلاح بمحافظة عدن وإمام وخطيب جامع الثوار بمدينة المعلا بالعاصمة عدن.

وطالبت أحزاب عدن في بيان صادر عنها – حصلت الصحوة نت على نسخة من -  القيادة السياسية بالتدخل الحازم لوضع حدا لمسلسل الاغتيالات ، وتوجيه الاجهزة الأمنية والقضائية في القيام بواجباتها في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة وانفاذ سلطة النظام والقانون.

نص البيان

لقد فجعت الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة عدن بخبر استشهاد الذي اغتالته أيادي الغدر والاجرام صباح يوم أمس بمديرية المعلا بمدينة عدن. نسال الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم ذويه وأهله وطلابه وكافة محبيه الصبر والسلون.

إن الأحزاب والقوى السياسية في العاصمة المؤقتة عدن وهي تتلقى هذا الخبر الفاجع الذي يضاف الى مسلسل الاغتيالات الآثمة التي تشهدها مدينة عدن منذ اكثر من عامين، والمستهدفة للعلماء والخطباء والتربويين والشخصيات الاجتماعية، فإنها تكرر استنكارها لهذه الأعمال الاجرامية وتطالب القيادة السياسية بالتدخل الحازم وتوجيه الاجهزة الأمنية والقضائية في القيام بواجباتها في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة وانفاذ سلطة النظام والقانون.

 

سائلين الله تعالى أن يحفظ عدن وأهلها وأن يتقبل الشهداء الأبرار ويسكنهم فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

صادر عن الأحزاب والقوى السياسية بالعاصمة المؤقتة عدن 

14 فبراير 2018م

 

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للاصلاح

الحزب الاشتراكي اليمني 

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 

التجمع الوحدوي اليمني

حركة النهضة للتغيير السلمي 

حزب العدالة والبناء 

اتحاد الرشاد اليمني 

حزب البعث العربي الاشتراكي 

حزب السلم والتنمية 

حزب جبهة التحرير 

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