المنطقةالعسكريةالثانيةتطلق عملية عسكرية للسيطرة على معقل للقاعدة بحضرموت

أطلقت المنطقة العسكرية الثانية بمحافظة حضرموت عملية عسكرية مسنودة من قوات التحالف العربي للسيطرة على وادي المسيني، معقل تنظيم القاعدة غرب مدينة المكلا.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري، إن «قوات النخبة الحضرمية بدأت عمليات تطهير وادي المسيني، ومستمرة في القضاء على الإرهاب في كافة أرجاء حضرموت».

وأشار إلى أن قوات النخبة استحدثت نقاط تفتيش أمنية جديدة لإغلاق وادي المسيني، من أجل السيطرة على مداخل الوادي المؤدية لمناطق ساحل حضرموت.

ووفق الجابري فإن «قوات النخبة الحضرمية انتشرت بشكل واسع واستحدثت عدداً من الحواجز العسكرية لإغلاق ذلك الوادي وقطع الطرق على عناصر التنظيم ومحاصرتهم بتغطية جوية».

وقال إن قوات النخبة الحضرمية «تستعد وفق خطة أمنية وعسكرية تهدف لتثبيت الأمن ودحر هذه العناصر لشن عملية تطهيرية شاملة في المناطق الريفية التي يستخدمها التنظيم لإطلاق عملياتهم الإرهابية والتي تعتبر من أهم معاقل تنظيم القاعدة في حضرموت».