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مقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية في "نهم "ومخزن أسلحة بـ"صرواح"

الخميس 15 فبراير 2018 11:50 ص الصحوة نت - متابعات
مقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية في "نهم "ومخزن أسلحة بـ"صرواح"

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت تجمعات وأليات لمليشيا الحوثي الإنقلابية، أمس الأربعاء، في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وسط استمرار المعارك الميدانية.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" ان أربع غارات جوية استهدفت تجمعات وأليات للمليشيا الحوثية على مشارف منطقة مسورة، وأسفرت عن تدمير طقمين عسكريين للمليشيا ومصرع وجرح جميع من كانوا على متنهما.

وفي مديرية صرواح (غرب مأرب) دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزن أسلحة وذخائر للمليشيا الحوثية غربي المديرية.

يأتي هذا وسط استمرار المعارك الميدانية بين قوات الجيش الوطني من جهة وميلشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في عديد من المواقع في المديريتين.

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