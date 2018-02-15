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قوات الجيش الوطني تصد هجوما للميلشيات في جبهة الضباب غرب تعز

الخميس 15 فبراير 2018 11:43 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
قوات الجيش الوطني تصد هجوما للميلشيات في جبهة الضباب غرب تعز

صدت قوات الجيش الوطني هجوما عنيفا شنته المليشيات الانقلابية على مواقع الجيش في جبهة الضباب غرب محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية ان قوات الجش الوطني في اللواء 17 مشاة تمكنت من صد هجوم عنيف شنته المليشيات الإنقلابية على مواقع الخط الأمامي في جبهة الضباب، وأجبرتها على الفرار، وكبدتها خسائر بشرية.

ودارت المواجهات في محيط منطقة حذران و الصياحي وقرية ماتع، وامتدت إلى منطقة الأشعاب شرق جبل المنعم، وذلك إثر محاولات عناصر المليشيا المستمرة للتقدم باتجاه تحصينات الأبطال في الصياحي.

وتواصل قوات الجيش الوطني تقدمها المستمر في عدد من الجبهات، لا سيما الجبهة الشرقية وجبهة الصلو  والأقروض، في وقت تشهد فيه المليشيات تراجعا وانهيارات كبيرة في صفوف مقاتليها.

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