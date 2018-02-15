الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين اغتيال العلماء في عدن ويدعو لسرعة إنقاذهم

أدان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي, حوادث الاغتيالات المتكررة التي تستهدف الأئمة والعلماء في العاصمة المؤقتة عدن .

وقال الشيخ داغي في تغريدة على حسابه في تويتر :"تم اغتيال وتصفية سبعة عشر إماماً وخطيباً في مساجد متفرقة بمدينة عدن منذ تحريرها وذلك على يد مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار ولم يتم الإمساك بهم ولا الكشف عن الجهة التي قامت بهذه الأفعال الشنيعة !".

وطالب الشيخ الاطراف المعنية بسرعة انقاذ علماء اليمن من ما اسماهم أيادي الغدر والشر الخبيثة .

وشهدت مدينة عدن اخر حوادث الاغتيالات يوم الثلاثاء والتي استشهد فيها القيادي في إصلاح عدن, الشيخ شوقي كمادي بعد ان اطلق مسلحون عليه النار أمام بوابة ثانوية مأرب في مدينة المعلا، فأردوه قتيلا .