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مصرع 25 حوثياً في جبهة الحدود والقوات السعودية تصد هجوماً قبالة نجران

الخميس 15 فبراير 2018 01:49 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
مصرع 25 حوثياً في جبهة الحدود والقوات السعودية تصد هجوماً قبالة نجران

تمكنت القوات السعودية المشتركة في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس من صد هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية قبالة نجران جنوب المملكة.

وحسب وسائل اعلام سعودية فإن العملية أسفرت عن مصرع 25 حوثياً وجرح آخرين جراء استهداف تحركات وآليات حوثية قبالة حدود نجران.

وذكرت المصادر أن طائرات الأباتشي استهدفت 3 مركبات حوثية في الحدود اليمنية السعودية  ما أسفر عن تدميرها ومقتل وجرح كل من عليها.

وكانت القوات السعودية قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري من صد هجوم مماثل في نجران وتمكنت من قتل 17 حوثياً.

وتعد جبهة الحدود من الجبهات التي التهمت آلاف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية بارزة.

ولم تتمكن مليشيا الحوثي منذ ثلاثة أعوام تسجيل أي اختراق ثابت في الحدود السعودية رغم استماتت مقاتليها الذين ينتحرون على حدود المملكة بشكل جماعي.

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