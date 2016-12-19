الضالع : مقتل طفلة وإصابة إمرأة في قصف المليشيات غرب مريس

قتلت طفلة وأصيبت إمرأة بجراح بليغة في قصف عشوائي لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح على قرى غرب مريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن صباح اليوم الاثنين.

وقال شهود عيان أن المليشيا شنت قصف عنيف بمختلف الأسلحة على قرية الرحبة غرب مريس، ما أسفر عن مقتل الطفلة " آمال عبدالخالق الضحياني" وإصابة إمرأة من أسرة واحدة بحالة حرجة نتيجة سقوط قذيفه وسط منزلهم بالقرية.

وتأتي جريمة اليوم بعد يوم واحد من استشهاد شخص مدني برصاص قناصة المليشيات المتمركزة في جبل ناصه ومحيطها غرب مريس.

وفي جبهة حمك بالعود جرى تبادل قصف مدفعي بالأسلحة الثقيلة بين الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة من جهة والمليشيات المتمركزة بنقيل الخشبة.